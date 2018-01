Biografia de Beckham também em chinês A euforia do mercado editorial europeu com a publicação da autobiografia do jogador Beckham com certeza não deve ficar restrita ao Velho Continente. Nesta quinta-feira, o diário ?South China Morning Post? revelou que a editora China City Publishing House conseguiu os direitos do livro ?My Side? e a versão em mandarim deve chegar às livrarias de toda a China no próximo mês de outubro. Beckham já recebeu US$ 2,5 milhões de adiantamento da editora Harper Collins, que pretende vender pelo menos um milhão de exemplares em todo o planeta. A primeira tiragem chegou aos 700 mil, em espanhol, italiano, alemão. A publicação em português ainda não está nos planos da editora. Cada livro custa US$ 30,5.