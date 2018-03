Biografia do ex-jogador francês Zinedine Zidane é roubada

O ex-jogador francês Zinedine Zidane teve parte do manuscrito de sua biografia roubada, segundo informou o site da revista francesa Le Point, que sustenta que alguém tem "interesse em impedir a publicação desse livro". Segundo a revista, Zidane estava envolvido na preparação da biografia, mas ainda não havia aprovado o texto. Em três dias, dois notebooks nos quais havia alguns capítulos da biografia desapareceram: um na casa de uma jornalista e outro, na casa do editor Christophe Deloire. "A minha agenda eletrônica e o meu computador portátil com 90% do texto do livro foram roubados. Faltava somente o capítulo sobre o doping, que tínhamos acabado de terminar", disse a jornalista. A polícia relacionou os dois furtos e coletou impressões digitais de uma pessoa que forçou a porta da casa do editor. A biografia de Zidane deveria ser publicada no dia 23 de maio, mas teve seu lançamento adiado para 24 de setembro, decisão da qual nem mesmo o autor do livro, Besma Lahouri, estava informado. Lahouri afirmou que "diversas pessoas entrevistadas para o livro telefonaram para dizer que não queriam mais que seus nomes aparecessem". "Estou acostumado com livros polêmicos, mas nunca vi uma coisa desse tipo", acrescentou. O escritor disse ter "pesquisado a fundo os contratos publicitários e os investimentos financeiros" de Zidane, mas sobretudo investigou "como nunca antes a questão do doping".