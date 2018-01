Birmingham City vence pelo Inglês O Birmingham City venceu o Aston Villa por 3 a 0, nesta segunda-feira, no último jogo da sexta rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, o Birmingham City chegou aos 8 pontos na classificação e, agora, ocupa o 9º lugar. O Aston Villa está na 15ª colocação, com apenas 6. O líder do campeonato é o Arsenal, com 14 pontos.