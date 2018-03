Birmingham contrata senegalês O senegalês Aliou Cisse foi contratado pelo Birmingham, da Inglaterra, por US$ 6,9 milhões. Um dos destaques do Senegal na Copa do Mundo de 2002, o jogador impressionou Steve Bruce, da equipe inglesa, pela atuação que teve contra a França, na primeira partida do Mundial. Ele defendia o Montpellier, da França. Camara, outro destaque da seleção africana, também poderá jogar no futebol inglês. O Middlesbrough já demonstrou interesse na sua contratação.