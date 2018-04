Birmingham e Portsmouth avançam na Copa da Inglaterra

O Birmingham bateu o tradicional Nottingham, atualmente na segunda divisão, por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Ferguson, aos 17 minutos do segundo tempo. Já o Portsmouth precisou da prorrogação para bater o Coventry, da segunda divisão, por 2 a 1. O gol da classificação foi de Mokoena, aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Após conseguir anular a punição que o bania de qualquer atividade ligada ao esporte a motor, o ex-chefe da Renault Flavio Briatore voltou a ser visto em um evento. Proprietário de parte do Queens Park Rangers, ele foi ao Estádio Loftus Road, em Londres, e assistiu à derrota em casa por 3 a 2 para o Sheffield United. O dirigente teve a companhia de Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1.