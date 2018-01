Birmingham e Sunderland voltam à elite do futebol inglês Birmingham City e Sunderland garantiram neste domingo o retorno à elite do futebol inglês. As duas equipes não podem mais ser alcançadas na pelo terceiro colocado, o Derby Country, que caiu diante do Cristal Palace por 2 a 0, pela 45.ª rodada. Com o resultado, o Derby permaneceu com 81 pontos, contra 86 do líder Birmingham, que no sábado bateu o Sheffield Wednesday por 2 a 0, e 85 do Sunderland, que sofreu para passar pelo Burnley, na sexta-feira, por 3 a 2. Falta apenas uma rodada para o final. Mesmo assim, o Derby tem chances de retornar a elite, já que o clube está classificado para participar de uma seletiva que indicará a terceira equipe que disputará a primeira divisão na temporada 2007/2008. Participam desta seletiva os clubes que terminarem a segunda divisão entre a 3.ª e a 6.ª posições. Brigam pelas demais três vagas: West Bromwich, Wolverhampton, Southampton, Stoke e Preston North End.