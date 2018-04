Birmingham mira luta contra descenso após título

O time que surpreendeu o Arsenal está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. "Este será um passo em frente para os meninos porque eles sabem o que podem fazer", disse o presidente Peter Pannu, após a vitória no Estádio de Wembley. "Eles sabem que têm a habilidade e com toda confiança eles puderam bater um dos quatro grandes clubes".

O próximo passo, para o dirigente, é o Birmingham conseguir bons resultados no Campeonato Inglês. "Eles têm de utilizar essa crença pessoal, que temos a certeza que eles têm depois de hoje, e manter a nossa posição no Campeonato Inglês, e estou confiante que eles vão fazer. Eles sabem que são capazes".

O dirigente revelou ter total confiança no trabalho do técnico Alex McLeish. "Ele entende os jogadores muito bem e sabe como tirar os melhores resultados dos jogadores e ele provou isso", disse Pannu, que também elogiou Obafemi Martins, autor do gol do título, que foi cedido por empréstimo pelo Rubin Kazan até o fim da temporada 2010/2011. "Martins é um dos jogadores que nós sabíamos que iria florescer com os outros jogadores que já temos", disse.

O Birmingham ainda pode ganhar mais um troféu nesta temporada, já que está classificado para as quartas de final da Copa Inglaterra na qual enfrentará o Bolton. No Campeonato Inglês, a equipe está na 16ª posição e volta a jogar no próximo sábado contra o West Bromwich Albion.