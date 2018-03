Biro Biro mantém ?família Corinthians? ?Não consegui o Falcão. Trouxe um tal de Lero Lero.? A frase, dita pelo ex-presidente corintiano Vicente Matheus ao apresentar um mirrado e desconhecido volante para reforçar o time em 78, entrou para o folclore do futebol nacional. A troca de letras era apenas mais uma escorregada verbal do velho cartola. Assustado com a movimentação de jornalistas ao seu redor e com a sirene, que o dirigente exigia que se tocasse no Parque São Jorge sempre que fazia alguma contratação, Biro Biro começava ali uma história de amor com a Fiel. Leia mais no Jornal da Tarde