Biteco sofre lesão na clavícula e está fora do jogo contra o Santa Fé

SÃO PAULO - Guilherme Biteco é a mais nova baixa do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo do Grêmio contra o Santa Fé, da Colômbia, na partida de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O meia sofreu ruptura dos ligamentos da clavícula e deverá ficar afastado dos gramados por pelo menos três semanas.

Biteco se lesionou no domingo, durante jogo-treino do Grêmio contra a equipe do La Equidad, de Bogotá. A equipe gaúcha está treinando na cidade desde a quarta-feira passada, numa tentativa de diminuir os efeitos da altitude de 2.640 metros da capital colombiana.

Além de Biteco - que tem sido opção para as vagas de Elano e Zé Roberto -, o Grêmio terá o desfalque do zagueiro Cris, expulso na vitória do time gaúcho por 2 a 1 na partida de ida.