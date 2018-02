Bittencourt assume o Juventus no lugar de Artur Bernardes Depois de comandar o América nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o treinador Márcio Bittencourt acertou nesta terça-feira com o Juventus para o restante do Estadual. Ele irá assumir a equipe paulistana após a saída de Artur Bernardes. O clube da Mooca ocupa a 17.ª posição na classificação no torneio com 11 pontos ganhos e está ameaçado de cair para a Série A-2. "Os jogadores ficaram bastante chateados, mas acho que já fiz pelo time o que podia nessas últimas partidas. Meu ciclo no clube está encerrado", disse Bernardes, que na rodada anterior perdeu para o Guaratinguetá por 3 a 1. "Estou ansioso pelo desafio. Espero poder motivar a equipe para fugir do rebaixamento. Vou aprender muito com a experiência", analisou Bittencourt, que foi demitido pela diretoria do América de São de José do Rio Preto em fevereiro. O ex-volante do Corinthians e do Internacional assume o Juventus já na tarde desta terça, quando comandará um treinamento. A equipe da Rua Javari recebe na próxima rodada do Paulistão o Ituano, no sábado, às 15 horas. Santo André também muda comando Após uma rápida passagem pelo Santo André, que ocupa a lanterna do Paulistão, o técnico Leandro Campos pediu demissão na manhã desta terça. O diretor de Futebol do time do ABC, Sérgio do Prado, disse que ainda não tem um outro treinador para assumir o cargo. ?Temos alguns contatos, mas ainda precisamos conversar e acertar detalhes?, disse. Em cinco rodadas no comando da equipe, Campos somou apenas quatro pontos - uma vitória, um empate e três derrotas. O próximo compromisso do Santo André, que soma seis pontos, 29 a menos que o líder Santos, será diante do Paulista de Jundiaí, domingo, no Estádio Jayme Cintra.