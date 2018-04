Blackburn acerta a contratação do meia turco Basturk

Basturk estava no Stuttgart, da Alemanha. Ele ficou conhecido no Brasil durante a Copa do Mundo de 2002, quando foi titular da Turquia nos dois confrontos contra a seleção brasileira, disputados na primeira fase e nas semifinais do torneio.

O meia, de 31 anos, já passou também pelo Bayer Leverkusen. Ele chega ao Blackburn com a tarefa de ajudar a equipe a se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Inglês. A equipe tem apenas quatro pontos a mais do que o Burnley, primeiro time na zona de descenso.