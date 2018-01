Blackburn faz 2 a 0 no West Bromwich O Blackburn Rovers venceu nesta segunda-feira, fora de casa, o West Bromwich Albion por 2 a 0, no último jogo da oitava rodada da Liga Inglesa de Futebol. O destaque da partida foi Damien Duff, autor de um dos gols. O outro foi feito por Dwight Yorke. Com a vitória, o Blackburn foi a 12 pontos na classificação e entrou na briga pelas primeiras posições no campeonato. O West Bromwich Albion permaneceu com 9.