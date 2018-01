Blackburn goleia West Ham por 7 a 1 O Blackburn Rovers salvou a 8.ª rodada do Campeonato Inglês. E com exagero. O oitavo colocado do torneio recebeu o West Ham, em penúltimo, não perdoou e saiu de campo com vitória de 7 a 1. Mais de meio time fez a festa na defesa do rival, já que não houve repetição de marcadores: Flitcroft, Dunn, Johnson, Tugay, Jansen e Hignett comemoram gol. Além disso, McCann fez um contra. A honra do West Ham foi salva por Carrick, aos 39 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda 3 a 0. O outro jogo do domingo terminou com vitória de 2 a 0 do Aston Villa sobre o Fulham, gols de Vassell e Taylor. Para esta segunda-feira, ficou o duelo entre Tottenham e Derby. Os dez gols deste domingo melhoraram a média da rodada de fim de semana. No sábado, houve 14 gols em sete partidas. No clássico principal, o líder Leeds (18 pontos) foi a Liverpool e cedeu empate de 1 a 1, depois de sair na frente com gol de Kewell. O Arsenal ganhou do Southampton por 2 a 0, gols dos franceses Pires e Henry, e manteve o segundo lugar, com 17 pontos. A equipe londrina tem a companhia do Manchester United, que fez 3 a 1 na visita ao Sunderland, gols de Varga (contra), Giggs e Cole.