Blackburn segue na lanterna no Inglês Numa partida emocionante, Blackburn e Birmingham empataram por 3 a 3, na única partida realizada neste domingo pela 14ª rodada da primeira divisão do Campeonato Inglês. Logo aos quatro minutos, Matt Jansen abriu o marcador para o time da casa. Mas a virada do Birmingham veio com gols de Darren Anderton, Robbie Savage e David Dunn, todos no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, o Blackburn igualou o marcador com Steven Reid e Paul Gallagher. "Estou um pouco frustrado porque sei que podemos jogar melhor", lamentou o técnico Mark Hughes, do Blackburn. Com o resultado, sua equipe continua na última colocação. Já o Birmingham está em 14º lugar. Nesta segunda-feira completam a rodada Aston Villa e Tottenham Hotspur.