Blanc nega favoritismo do PSG e faz elogios ao Manchester City

O técnico Laurent Blanc negou qualquer rótulo de favorito do Paris Saint-Germain na véspera da partida contra o Manchester City, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Para o treinador do time francês, o rival inglês tem melhor elenco, o que tornará "difícil e delicado" o jogo desta quarta-feira.

"Não ligo se dizem que somos os favoritos. Neste nível de jogo, todos os times têm chances de vencer", declarou Blanc, nesta terça. "Depois do sorteio, muitos nos falaram para comemorar porque escapamos dos gigantes Barcelona e Bayern de Munique. Eu alertei fortemente meus jogadores para não dar ouvidos para estas coisas. Quem diz isso não entende de futebol."

Para Blanc, o Manchester City tem um dos elencos mais fortes do mundo, superior inclusive ao do PSG. "O elenco deles, no geral, tem muito mais qualidade que o nosso", reconheceu o treinador. "Estes dois jogos serão muito difíceis e delicados", projetou.

A avaliação do treinador é compartilhada por Zlatan Ibrahimovic, maior referência do time francês. "Eles têm um time muito bom. E tiveram muito sucesso desde que este novo projeto começou. Além disso, tem jogadores fantásticos, em termos de talento individual. Eles têm David Silva, Sergio Agüero. Joguei com Yaya Touré no Barcelona. Gosto muito do jogo dele", declarou o atacante sueco.