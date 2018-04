Blanc refuta interesse em assumir seleção francesa

"Honestamente, acho que precisamos parar com isso", afirmou o treinador, campeão mundial em 1998 pela França. "Como for possível, deixem ele (Domenech) em paz e não me coloquem no meio disso. E acho impossível para um técnico tocar um clube e uma seleção nacional".

A França empatou com a Sérvia nesta quarta-feira em 1 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e segue em segundo do Grupo 7, quatro pontos atrás da adversária. O resultado aumentou as contestações sobre o trabalho de Domenech.

Outros técnicos cotados para assumir a seleção francesa são Arsene Wenger, do Arsenal, e Didier Deschamps, também ex-jogador da França e técnico do Marseille.