Blatter acusa Davids de outro doping O presidente da Fifa, Joseph Blatter, revelou que o holandês Edgar Davids não teria usado apenas a substância proibida nandrolona, que foi detectada no exame antidoping realizado em março. O jogador da Juventus e da seleção do seu país já está suspenso temporariamente pela Liga Italiana e pela própria Fifa desde maio. ?Não é só uma questão de nandrolona. Há algo mais, mas não posso dar os detalhes agora?, afirmou Blatter. Davids jura inocência e atesta que a nandrolona apareceu no seu organismo por causa de um remédio homeopático. Por isso, pede um pena comparável ao do seu compatriota Frank de Boer, que foi suspenso por 2 meses após o antidoping também ter flagrado nandrolona no seu organismo. Mas, essa declaração do presidente da Fifa indica que a entidade não deve dar uma pena branda ao jogador.