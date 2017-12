Blatter admite Copa de 2014 no Brasil O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta quarta-feira que se a Copa do Mundo de 2014 for mesmo confirmada para a América do Sul, o candidato número 1 será o Brasil. ?A Confederação Sul-Americana de Futebol vai apresentar um pedido formal à Fifa para que o depois do Mundial de 2010, marcado para a África, seja respeitado o critério de alternância. E naturalmente, dentro da América do Sul, o Brasil é o candidato número 1?, disse Blatter, em declarações à Rádio Rivadavia, de Buenos Aires. Pelo critério de alternância, a América do Sul seria o candidato natural, já que o Mundial de 2002 foi realizado na Ásia (Coréia/ Japão) e o de 2006 foi marcado para a Europa (Alemanha). O dirigente disse ainda que o sistema de eliminatórias para a Copa de 2006 será discutido entre os dias 16 e 19 de dezembro, durante um congresso técnico da Fifa, em Madri. ?Vai depender muito do parecer da Confederação Sul-Americana e da forma como o continente desejar?, afirmou. Como falava a uma emissora argentina, Blatter adotou um discurso diplomático ao ser perguntado sobre quem seria o melhor jogador de futebol de todos os tempos - Pelé ou Maradona. O presidente da Fifa ficou em cima do muro. ?Pelé e Maradona?, respondeu.