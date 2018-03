Blatter candidato à reeleição na Fifa O suiço Joseph Blatter, presidente da Fifa, confirmou nesta segunda-feira, na Jordânia, que vai se candidatar à reeleição à presidência da entidade. Blatter - que visita a Jordânia e o Sri Lanka para acompanhar a implantação de um programa de desenvolvimento do futebol na região - foi eleito presidente da Fifa em 98. A nova eleição está marcada para 2002. ?Eu disse após a minha eleição que o presidente precisaria de dois mandatos para realizar os programas necessários?, justificou o dirigente. ?Um mandato apenas não é suficiente, mas não sou eu quem decide essa questão. Esse é um problema para as associações nacionais, em junho?, acrescentou ele, referindo-se ao 53º Congresso da Fifa, marcado para o meio do ano em Buenos Aires. ?A porta está aberta para outros candidatos, mas estou confiante que vou continuar", finalizou.