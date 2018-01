Blatter casa-se com amiga de sua filha Uma cerimônia-relâmpago e discreta marcou o casamento do presidente da Fifa, Joseph Blatter, com uma amiga de sua filha Corinne, publicou nesta sexta-feira o diário suíço ?Blick?. A ?primeira-dama? da Fifa chama-se Graziella Bianca e tem 40 anos, 26 a menos que o dirigente. Este é o terceiro casamento do cartola. Ex-treinadora de golfinhos e porta-voz de um parque de diversões, Bianca conheceu Blatter após a Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão.