Blatter chama atenção para 'invasão' de jogadores brasileiros

O presidente da Fifa, o suíço Jospeh Blatter, chamou a atenção para a possível "invasão" de jogadores de origem brasileira nas seleções e pediu a modificação da política de naturalizações em alguns países. "No Brasil há 60 milhões de jogadores. Caso não façamos algo sobre os invasores do Brasil podemos vir a ter na Copa de 2014 ou na de 2018 metade das 32 equipes cheias de jogadores brasileiros", afirmou Blatter, na entrevista coletiva antes do sorteio das Eliminatórias para a Copa de 2010. Blatter respondia a uma pergunta sobre o caso de jogadores brasileiros integrados nas seleções da Guiné Equatorial e de Togo e do prazo de 24 meses que deve existir para confirmar sua naturalização, processo que os permite passar a integrar a seleção do país adotado. O dirigente disse que há alguns países em que se um jogador estrangeiro se casa com alguém nascido nesta localidade e adquire esta nacionalidade automaticamente. "A regra dos 2 anos não é suficiente, mas não é uma norma da Fifa", declarou. Ele acrescentou que a Fifa sabe desta questão e defendeu a buscar de uma solução em favor da "proteção das seleções".