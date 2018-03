Blatter critica dirigentes sul-americanos O presidente da Fifa, Joseph Blatter não citou nomes, mas criticou duramente nesta quinta-feira, os dirigentes de confederações sul-americanas de futebol que integram a Fifa, que articulam aumentar de 32 para 36, o número de vagas para a Copa do Mundo de 2006. ?Alguns membros do Executivo (comitê executivo) pensam muito pouco nos torcedores?, disse o presidente. ?Não podemos mudar o sistema apenas porque alguns querem levar vantagens?, acrescentou ele. A mudança seria uma exigência da Confederação Sul-Americana que se sentiu prejudicada com a supressão de uma vaga do continente em favor da Oceania. Até a Copa de 2002, a América do Sul dispunha de 4 vagas diretas no Mundial. Além disso, o quinto colocado nas eliminatórias disputava uma repescagem com um representante da Oceania. ?Nós precisamos manter o sistema atual, pois é melhor e mais eficaz e eu vou me manifestar a favor da manutenção das 32 seleções?, garantiu. Há duas semanas, o Comitê informou que só tomaria uma decisão depois que a confederação sul-americana apresentasse um sistema factível de disputa com 36 equipes. Blatter duvida: ?Não existe, e eu não creio em milagres?, disse o presidente. A decisão sobre o assunto deverá sair no dia 28 de junho, em Paris, durante encontro do Comitê Executivo.