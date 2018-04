Blatter critica introdução de replay em jogos de futebol

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, se mostrou contrário à introdução do replay em jogos de futebol, pois considera o esporte "perfeito", além de acreditar que as consultas para verificar a legalidade ou não de uma jogada "aumentariam a distância entre os ricos e os pobres". "O futebol é diferente de outras disciplinas (esportivas). Para a utilização do replay seria necessária uma técnica única, com ângulos precisos. Além do mais, isso alargaria a distância entre o futebol dos países ricos e pobres", disse Blatter, em entrevista publicada hoje pelo diário esportivo italiano La Gazzetta dello Sport. O presidente da Fifa, no entanto, se mostrou favorável à implantação de um "chip" na bola para apontar quando esta passa da linha do gol. "É difícil e caro, mas vejamos como as coisas evoluem. O caso do replay já foi testado antes, e resultou em uma grande confusão. É preciso respeitar as decisões do International Board", disse. Blatter também voltou a defender os campeonatos nacionais com 16 clubes, e anunciou que levará a idéia ao Comitê Executivo da Fifa. O presidente afirmou considerar o futebol "um esporte perfeito, se é que existe a perfeição neste mundo". "Não há nada a mudar. Mas quero fazer um pedido a todos os integrantes do mundo do futebol, sobretudo a jogadores e técnicos: é preciso mais reflexão e respeito", disse Blatter.