Blatter critica jogo e irrita asiáticos O presidente da Fifa, Joseph Blatter, tornou-se persona non-grata em Hong Kong. O dirigente criticou o Brasil por ter aceito o convite da seleção asiática para o amistoso desta quarta-feira e provocou revolta em diretores da Associção de Futebol de Hong Kong e na própria população. De acordo com Blatter, o Brasil não tem nada a ganhar com partidas como essa. Para os hong-kongoneses, a atitude do presidente da entidade máxima do futebol foi desrespeitosa e inadequada. Os meios de comunicação trataram com destaque o caso nos últimos dias. Muitos jornalistas e torcedores chineses procuraram repórteres brasileiros para perguntar o porquê de o Brasil não ter recusado o convite para enfrentar uma seleção tão fraca. "Por que interessa jogar contra Hong Kong?", perguntou o arquiteto Ricky Lai, fã do futebol brasileiro. A resposta foi clara. O convite foi aceito por causa da oferta de US$ 1 milhão, valor que irá para os cofres da Ambev, uma das patrocinadoras da seleção.