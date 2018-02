Blatter critica o técnico do Chelsea O presidente da Fifa, Sepp Blatter, condenou nesta segunda-feira o técnico do Chelsea, José Mourinho, pelas acusações contra o árbitro sueco Anders Frisk, que abandonou o futebol na sexta-feira por causa de ameaças de morte. Mourinho acusou Frisk de ter expulso injustamente Drogba, no jogo contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões. O chefe de arbitragem da Uefa, Volker Roth, disse que Mourinho é ?um inimigo do futebol? e que os árbitros europeus podem entrar em greve.