Blatter critica pena branda à Roma por racismo na Itália

O dirigente já havia lamentado o episódio na última segunda-feira, quando prometeu que a sua entidade irá agir para coibir o racismo e lembrou que a Fifa criou uma força-tarefa específica para combater práticas deste tipo no futebol.

Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng, ambos jogadores negros do Milan, foram alvos de racismo no último domingo e a manifestação foi tão evidente que o árbitro Gianluca Rocchi chegou a paralisar a partida no segundo tempo, antes de reiniciá-la quase dois minutos depois. E os torcedores chegaram a ser repreendidos pelo sistema de alto-falantes do Estádio San Siro, no qual foram alertados de que o confronto poderia ser paralisado se os cânticos racistas não parassem.

E, ao falar da punição aplicada à Roma, Blatter prometeu cobrar dos dirigentes que comandam o futebol italiano uma pena mais dura ao clube. "O que é surpreendente e incompreensível para mim é que o Comitê Disciplinar da Federação Italiana de Futebol tomou a decisão, menos de 24 horas depois do evento, de impor somente uma multa. Não investigaram o que aconteceu. E aplicar uma sanção pecuniária apenas não é válido, não é aceitável. Sempre se encontra dinheiro. O que são 50 mil euros para um incidente como esse? Não estou contente e vou telefonar para a federação italiana. Não é assim que se lida com questões desse tipo", ressaltou o dirigente, em entrevista ao site oficial da Fifa.

Blatter também voltou a lamentar o fato de que o futebol ainda seja abalado por episódios de racismo nos dias de hoje. "Acho que não aprenderam a lição. É inacreditável que tenhamos esses incidentes, principalmente na Série A italiana no San Siro entre Milan e Roma, uma partida importantíssima. O árbitro precisou interromper o jogo por alguns minutos a fim de restaurar a ordem. Isso é ruim, porque mal começamos a força-tarefa contra o racismo. Daqui a duas semanas teremos o Congresso da Fifa e apresentaremos uma resolução que será aplicável a todo mundo", avisou.

Desta forma, Blatter deixou claro que irá obrigar as federações filiadas à Fifa a combater de forma mais dura o racismo a partir de agora. "Essas sanções precisam ser aplicadas no mundo todo. É por isso que precisamos da decisão do Congresso da Fifa, a qual será obrigatória para todas as 209 federações. Estou ansioso por isso e espero que não haja mais incidentes até o dia 30 de maio, quando discutiremos a questão nas Ilhas Maurício", enfatizou.