Blatter de novo faz média com a África Se não foi brincadeira de 1.º de abril, Joseph Blatter mostrou, neste domingo, que sabe agitar e fazer média como poucos cartolas. O presidente da Fifa foi convidado a assistir à final da Copa da África de juniores, neste domingo, na capital da Etiópia, e não teve dúvidas de afirmar que o Mundial de 2010 será no continente africano. "O princípio de rotatividade de continentes na organização das Copas começa por um país africano", garantiu o supercatola internacional. "Isso é definitivo", sustentou, para alegria de Issa Hayatou, presidente da Confederação Africana de Futebol e um de seus principais cabos eleitorais. Blatter havia despertado a ira de europeus e sul-americanos, duas semanas atrás, quando o site oficial da Fifa divulgou a "notícia" de que o rodízio começaria em 2010 pela África. No dia seguinte, disse que não era bem aquilo e que a decisão seria tomada em junho, quando houver assembléia geral da entidade, em Buenos Aires, pouco antes do Mundial Sub-20. Agora, voltou atrás, novamente, para alegria dos africanos e preocupação das grandes potências do futebol. O continente americano organizou sua última Copa em 94, a Europa fará em 2006 e a Ásia terá sua chance no ano que vem. Blatter, político esperto e experiente, pode dizer, daqui a pouco, que o rodízio começa pela África, "mas não necessariamente em 2010."