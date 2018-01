Blatter defende arbitragem profissional Depois do escândalo de manipulação de resultados no futebol alemão, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, saiu em defesa da profissionalização das arbitragens. ?Essa é a melhor solução (para acabar com a corrupção)?, disse o dirigente em entrevista à revista Kicker, da Alemanha. ?Existe tanto dinheiro circulando no futebol que há dinheiro suficiente sobrando para pagar os árbitros de modo adequado. O salário dependeria da liga em que o árbitro atua, mas acredito que 100 mil euros (cerca de R$ 370 mil) por ano seria um valor realista?, afirmou Blatter.