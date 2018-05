Blatter descarta uso de recursos tecnológicos no futebol

A pressão pelo uso da tecnologia para auxiliar os árbitros voltou a surgir após Henry tocar a bola com a mão no lance do gol em que classificou a França para a Copa do Mundo de 2010, em partida disputada no último mês contra a Irlanda.

"Os árbitros devem permanecer humanos, e não teremos monitores para parar o jogo, para ver se estamos certos ou errados", disse Blatter. "Por favor, não insista sobre este tema".

A Fifa se mantém resistente ao uso de vídeos em lances polêmicos defendendo que testes realizados no Mundial de Clubes de dois anos atrás foram inconclusivos.

"Não haverá mais discussão (entre torcedores), e então não há mais esperança, não há mais vida", justificou Blatter, que pretende tentar a reeleição em 2011.