Blatter diz que árbitro merecia levar um cartão amarelo Joseph Blatter, presidente da Fifa, afirmou, neste domingo, que o árbitro da partida entre Portugal e Holanda - que classificou os portugueses às quarta-de-final - deveria dar um cartão amarelo a si mesmo. O russo Valentin Ivanov expulsou quatro jogadores de campo, distribuiu 12 amarelos e pendurou cinco portugueses para o jogo contra a Inglaterra, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Frankfurt. "Acho que hoje o árbitro não esteve no nível que a partida exigia. Deveria haver um cartão amarelo para árbitros", ironizou Blatter. "Este foi um jogo de emoções fortes, com muito drama nos últimos minutos e venceu quem merecia", falou o presidente da Fifa, que completou: "Foi um grande espetáculo, mas o árbitro e alguns jogadores, que não utilizaram de ´fair play´, não estiveram à altura deste grande show."