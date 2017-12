Blatter diz que Brasil sediará Copa de 2014 O Brasil deve ser, pela segunda vez em sua história, o organizador de uma Copa do Mundo. O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, sinalizou que o País é o candidato soberano para receber o Mundial em 2014. Em 1950, o Brasil promoveu a 4.ª edição do maior evento futebolístico do planeta, quando a seleção acabou ficando com o vice-campeonato, ao perder na final para o Uruguai, de virada, por 2 a 1, fato histórico que ficou conhecido como Maracanazo. Em entrevista coletiva concedida depois da 59.ª Assembléia da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), Blatter afirmou que o Brasil é o país mais indicado por seu histórico e seus méritos esportivos para ser a sede da Copa do Mundo de 2014, que será realizada na América do Sul por causa do sistema de rodízio. Em 2006, a competição terá a Alemanha como palco e, em 2010, uma nação do continente africano será a promotora do evento ? África do Sul, Marrocos, Líbia, Tunísia e Egito são os candidatos a organizar o evento. ?Os senhores praticamente já tomaram uma decisão sobre o país que vai organizar o Mundial em 2014?, afirmou Blatter, referindo-se ao apoio de todos os países sul-americanos ao Brasil. O presidente da Fifa afirmou que os países do continente vão apoiar aquele cuja confederação completará cem anos em 2014. ?O Brasil é o único país dos dez que completará cem anos em 2014?, declarou o dirigente. Em 8 de julho de 1914 foi fundada a Federação Brasileira de Sports, depois rebatizada como Confederação Brasileira de Desportes (CBD) e em seguida como Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente da CSF, o paraguaio Nicolás Leoz, afirmou que o organismo decidiu trabalhar pela candidatura do Brasil. A sede da Copa 2014 deverá ser definida formalmente pela Fifa em 2008. Em seu discurso na Assembléia Geral da Confederação Sul-Americana, Blatter destacou a posição da América do Sul no cenário mundial do futebol. O Brasil ganhou cinco Copas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), a Argentina, duas (1978 e 1986), e o Uruguai, duas (1930 e 1950). ?Todas as competições da Fifa, sem exceção alguma, revelam a abundante produção de jogadores deste continente e há incontáveis troféus que decoram as vitrines de diferentes federações e são provas irrefutáveis da privilegiada posição da América do Sul?, disse Blatter.