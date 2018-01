Blatter diz que Eliminatórias Sul-Americanas podem mudar O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta terça-feira, em Berlim, que o sistema das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2010 ainda não está definido e deverá passar por modificações. Desde a preparação para a Copa de 1998, as Eliminatórias na América do Sul são disputadas em sistema de todos contra todos, em jogos de ida e de volta, entre as dez seleções do continente - apenas a primeira destas edições teve nove países, já que o Brasil não disputou as Eliminatórias por ter sido campeão em 1994. A mudança atenderia a um pedido dos clubes europeus, onde jogam a maiores dos atletas das seleções sul-americanas. Segundo Blatter, a Fifa irá orientar a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a "respeitar o calendário internacional." A maioria das federações que integram a Confederação Sul-Americana de Futebol pretendem manter o sistema atual, de todos contra todos, porque lhes permite arrecadar mais dinheiro com as cotas de televisão. O presidente da Fifa assegurou que uma decisão será tomada nos próximos meses.