Blatter diz que futebol argentino pode estar em crise

A Argentina ganhou os dois últimos mundiais de juniores e três dos quatro mais recentes com estrelas como Lionel Messi, Sergio Aguero e Javier Saviola, mas não se classificou para a competição, que começou a ser disputada nesta quinta-feira no Egito.

Já a seleção principal, dirigida por Maradona, está na quinta colocação nas Eliminatórias sul-americanas e perdeu os três últimos jogos. "Quando jogaram o campeonato [sul-americano sub-20], não puderam se classificar entre as quatro melhores equipes. Isso é um fato", disse Blatter.

Para o dirigente, as dificuldades recentes podem ser um sinal de crise na Argentina. "Também estão tendo muitos problemas para estarem no próximo ano na África do Sul. Talvez seja um sinal de que este país dominante no futebol de juniores, e também no futebol de adultos, atravessa uma pequena crise", completou.