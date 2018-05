Blatter diz que Irlanda merece compensação moral

O dirigente, porém, descartou a possibilidade da Irlanda receber uma compensação financeira. Blatter disse nesta quinta-feira que poderia ser dado uma "compensação moral" aos irlandeses. Ele ressaltou que um pagamento financeiro poderia levar outros países a solicitar a mesma compensação.

No duelo decisivo entre França e Irlanda, Henry tocou a bola com a mão no gol marcado por Gallas, que classificou os vice-campeões mundiais para a África do Sul. Os irlandeses pediram a anulação da partida e a inclusão da seleção na Copa de 2010 como um participante extra, mas não teve sucesso em suas solicitações.