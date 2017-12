Blatter diz que veto à altitude é apenas para as Eliminatórias

O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, afirmou nesta segunda-feira que o veto à realização de partidas em locais 2.500 metros acima do nível do mar é válido apenas para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. "A Fifa não proibiu os jogos na altitude. É possível realizar uma partida a 8.000 metros se alguém quiser, mas estudos médicos apontam que a prática a mais de 2.500 metros não é recomendada. Nunca dissemos que o futebol estava proibido. A decisão só é válida para as Eliminatórias para o Mundial. As competições de clubes e os torneios podem ser disputados livremente", comentou o dirigente. Blatter, que assistiu neste domingo à vitória dos Estados Unidos sobre o México na final da Copa Ouro, em Chicago, lembrou que, se os jogadores não tiverem tempo de se ambientar, sua saúde pode ficar prejudicada na altitude. O Comitê Executivo da Fifa voltará a estudar o assunto nesta terça e quarta-feira em Zurique, Suíça. No encontro, o paraguaio Nicolás Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), tentará suspender provisoriamente a proibição. A medida, estipulada pelo Comitê Executivo da Fifa no fim de maio, afeta países como Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, que gostariam de sediar seus jogos na altitude durante as Eliminatórias Sul-Americanas à Copa de 2010, a partir de outubro.