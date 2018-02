Blatter é contra Copa com 36 seleções Sul-americanos e os organizadores alemães ensaiam aumentar de 32 para 36 o número de participantes da Copa de 2006. A idéia, no entanto, não entusiasma Joseph Blatter. O presidente da Fifa afirmou nesta quarta-feira que prefere não mexer na fórmula de disputa do principal torneio do futebol. "Meu desejo pessoal é de que seja respeitada a decisão tomada na reunião de dezembro, em Madri", ponderou o presidente da Fifa. Mas, para não fechar questão, ele emendou que o assunto será reavaliado em maio, em novo encontro do Comitê Executivo. "Devemos avaliar a situação e estudar a proposta", avisou. "É preciso conversar com nossos parceiros, com as emissoras de televisão e com os organizadores." A Alemanha mostrou-se receptiva. Franz Beckenbauer, presidente da comissão que organiza o Mundial, apóia a proposta da América do Sul, que dessa forma ficaria com cinco vagas em vez das quatro que lhes foram reservadas pela Fifa. "Não digo que não existam problemas", ressaltou o antigo "kaiser" da seleção alemã. "Mas é algo que se pode arranjar. De qualquer maneira, a decisão depende da Fifa." A resposta de Blatter veio em seguida. Bem clara e sem entusiasmo. "O fato de que é possível aumentar o número de participantes não significa que vá ocorrer", advertiu, ao mesmo tempo em que tirou o corpo fora. "A decisão não depende só de mim, mas do Comitê Executivo da entidade."