Blatter e Havelange chegam a Bogotá O presidente da Fifa, Joseph Blatter, e seu antecessor João Havelange, já estão em Bogotá para assistir a final da Copa América, no próximo domingo. Segundo o presidente da Confederação Colombiana de Futebol, Alvaro Fina, Blatter apoiou a realização da Copa América na Colômbia, enquanto outros dirigentes do futebol questionavam questões de segurança do país. Alegando problemas de segurança e falta de organização, Argentina e Canadá desistiram de participar da Copa América, e foram substituídas por Honduras e Costa Rica.