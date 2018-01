Blatter elogia união de Pelé com CBF O presidente da Fifa, Joseph Blatter, enviou uma carta, nesta quinta-feira, ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, elogiando o seu acordo com o ex-jogador Pelé. Para Blatter, a união de Teixeira com o Atleta do Século "é uma boa notícia não só para o Brasil, como, por extensão, ao futebol mundial". No fim da carta, o dirigente afirma que pretende convidar os dois ex-desafetos para um encontro.