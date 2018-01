Blatter ensaia nova candidatura na Fifa O presidente da Fifa, Joseph Blatter, já fala em se candidatar pela terceira vez seguida como máximo dirigente da mais importante entidade mundial do futebol. Ele fez o lançamento em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo diário alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. O dirigente suíço, de 67 anos, havia anunciado antes de sua reeleição no ano passado que só exerceria o cargo por outro período de quatro anos. "Mas nos encontramos numa situação mais difícil", justificou Blatter, referindo-se às dificuldades internas enfrentadas pela entidade. Por isso e por outros motivos, o dirigente recomenda adiar por um ano a nova eleição para a presidência da Fifa. Blatter disse ao jornal alemão que tomou a decisão em 2002 de ficar à frente da entidade por apenas dois mandatos pelas perspectivas "róseas e florescentes" que se avistavam para o futebol internacional. "Mas desde então só tivemos um grande número de más notícia", disse. O dirigente incluiu entre as dificuldades a luta interna na Fifa, a falência do grupo Kirch, seu braço nas transmissões de tevê, e a insolvência da ISL, seu sócio esportivo e marketing. Ele invocou ainda a guerra do Iraque, os problemas econômicos globais e a pneumonia asiática (Sars) como motivos para tentar mais um mandato. O presidente da Fifa adiantou que vai recomendar ao Congresso Extraordinário da Fifa, em outubro, na cidade de Doha, no Catar, que as eleições sejam adiadas de 2006, antes da Copa da Alemanha, para 2007. "Se a situação se acalmar até 2007, posso dizer então que cumpri o meu dever. Caso contrário, e se Deus me permitir, irei até o final." Blatter declarou ainda que é contra a proposta dos sul-americanos de subir o número de 32 para 36 seleções no Mundial de 2006. O Comitê Executivo da Fifa deve tomar uma decisão no dia 28, em Paris.