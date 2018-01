Blatter fala sobre separação de Ronaldo O presidente da Fifa, Joseph Blatter comentou a vida pessoal de Ronaldo ao defender a tese do ex-jogador Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, de que a Copa das Confederações ganhou importância com a presença dos principais jogadores do mundo. Um jornalista lembrou a Blatter que Ronaldo e o argentino Hernán Crespo estavam ausentes da competição. O presidente da Fifa não perdeu a pose e respondeu: "Embora uma ou outra seleção não tenha convocado um ou outro jogador as equipes são competitivas. Além disso, o caso de Ronaldo e a relação com seu treinador é muito especial. Pessoalmente acho que esse senhor (Ronaldo) está cansado por causa de seus problemas de casado", disse Blatter, referindo-se à separação recente do craque. Antes, Beckenbauer havia comentado a importância conquistada pela Copa das Confederações este ano. "Todas as seleções vêm com o time titular. Não podemos comparar com 1999 quando nós (a seleção da Alemanha) fomos praticamente com uma equipe de turistas e o Brasil deixou de fora seus titulares", disse Beckenbauer. Blatter se disse satisfeito com o andamento dos preparativos para a Copa e elogiou principalmente a reforma do Waldstadion, de Frankfurt, onde foi realizada a entrevista coletiva e onde será disputada a partida de abertura da Copa das Confederações, na próxima quarta-feira, entre Alemanha e Austrália. Blatter brincou dizendo que há pouco tempo havia assistido a uma partida entre Eintracht Frankfurt e Duisburg no mesmo estádio e ficou preocupado pensando que ali seria disputada a Copa. "Agora está tudo pronto e há poucos dias Franz Beckenbauer e eu demos os primeiros toques de bola no novo gramado", disse Blatter.