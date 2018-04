Blatter faz alerta contra Liga no futebol As ameaças dos clubes europeus mais poderosos formarem uma Liga Profissional no futuro, em detrimento da hegemonia da Fifa no futebol mundial, não só preocupam o presidente da entidade Joseph Blatter, como já fazem o dirigente dar entrevistas em tom catastrófico e repletas de alertas para que a idéia não siga em frente. ?É completamente inaceitável que os clubes ricos tratem de solapar o futebol internacional mediante o controle das federações nacionais, como sugerem alguns na Inglaterra?, disse nesta quarta-feira ao diário londrino Financial Times. Sem ?dar nomes aos bois?, o presidente da Fifa criticou clubes ?onipotentes? que têm como único e principal objetivo valorizar ao máximo seus jogadores para obter o maior lucro possível com suas transferências. ?Alguns clubes acreditam piamente que seu futuro está na criação de uma Liga Profissional Européia comandada por eles mesmos, mas, sobretudo, dominada pelo dinheiro. A Europa quer adotar o conceito americano, onde o dinheiro dita as normas e a consciência social carece de importância?, advertiu. Blatter citou até o processo de globalização como um dos culpados por essa ambição dos clubes europeus. ?O processo está exercendo uma influência maligna no futebol e levando o esporte favorito do mundo à uma direção indesejável. O futebol deve seguir sendo uma diversão ao alcance de todos e não deve converter-se em um jogo de ambiciosos que crêem que seu poder financeiro lhes dá legitimidade para destruir as bases desse esporte?, finalizou.