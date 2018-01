Blatter faz "limpeza" na Fifa Depois de ter sido acusado de corrupção, falta de transparência e de conduzir a Fifa de forma ditatorial, o presidente Joseph Blatter promoveu, nos últimos dois dias, o afastamento de todos seus inimigos dos cargos mais importantes da entidade. Com o poder renovado depois de ter sido reeleito em maio, o dirigente suíço faz uma verdadeira "limpeza" na Fifa. Blatter anunciou, na quarta-feira, uma reforma da estrutura da Fifa, supostamente para torná-la mais transparente. O que poucos ser deram conta foi que o dirigente suíço aproveitou a reforma para substituir seus inimigos por velhos aliados. O secretário-geral da Fifa, Michael Zen-Ruffinen, já havia sido afastado, depois que Blatter venceu foi reeleito, em maio, para um mandato de mais quatro anos. Zen-Ruffinen havia sido o autor da maioria das denúncias contra Blatter. O novo secretário-geral será escolhido até o final do ano. Nesta semana, uma das providências de Blatter foi convencer os países-membros a elegerem 4 novos membros para o Comitê Executivo. Todos, entre eles o ex-jogador Michel Platini e o presidente da Federação Alemã de Futebol, Mayer Zorfelder, são aliados incondicionais do presidente da Fifa. Com a nova composição do Comitê, Blatter conseguiu ainda que a comissão de inquérito que investiga as atividades do presidente fosse presidida pelo italiano Franco Carraro, um de seus maiores aliados. O escocês David Will, que liderava as investigações, foi afastado. Blatter ainda criou divisões separadas de Finanças e Marketing, para as quais deverá indicar pessoas de confiança. Além disso, todo o setor de comunicação da Fifa passou a ser comandado pela própria presidência da entidade, por meio de Markus Siegler, ex-porta-voz pessoal do dirigente suíço.