Blatter: Liverpool estará no Mundial O presidente da Fifa, Joseph Blatter, reiterou nesta quarta-feira que o Liverpool - atual campeão europeu - está obrigado a disputar o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro no Japão. Blatter foi taxativo ao reafirmar a obrigatoriedade da presença no torneio, de todos os campeões continentais. ?As regras estão aí para serem cumpridas e as regras dizem que o ganhador da Liga dos Campeões da Europa se classifica de forma automática para o Mundial de Clubes?, disse o dirigente. ?Hoje há três equipes já classificadas para o Mundial - o Sydney (campeão da Oceania), o Deportivo Saprissa (Concacaf) e o Liverpool (Europa)?, acrescentou Blatter. O Mundial de Clubes - projeto idealizado pela Fifa e que foi suspenso após a primeira edição, realizada no Brasil, e que foi vencida pelo Corinthians - foi retomado por Blatter como substituto da Copa Intercontinental, que vinha sendo disputada em uma partida entre o campeão da Europa e da América do Sul.