Blatter não cumprirá mandato na Fifa, diz presidente da FA

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, não completará seu mandato como presidente da entidade após ser reeleito na sexta, pois será forçado a renunciar. Pelo menos essa é a opinião do presidente da federação inglesa de futebol (FA), Greg Dyke.

Blatter foi eleito para mais um mandato de quatro anos à frente da entidade que comanda o futebol mundial após seu concorrente, o príncipe Ali bin Al Hussein, da Jordânia, se retirar da disputa ao perder o primeiro turno da votação.

Dyke disse, neste sábado, não esperar a convocação de uma reunião de emergência da Fifa após as mais recentes denúncias de corrupção a atingirem a entidade, mas acrescentou: "Acho que é mais provável que aconteçam mais escândalos", afirmou. "Acho que, então, Blatter será forçado a renunciar."

Na quarta-feira, a polícia suíça prendeu sete membros de alto escalão do futebol, incluindo o vice-presidente da Fifa, Jeffrey Webb. As prisões têm ligação com um escândalo de pagamento de subornos investigado pelos Estados Unidos, pela Suiça e por outros órgãos policiais que jogou a Fifa em sua pior crise nos seus 111 anos de história.