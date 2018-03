Blatter põe fim à polêmica: Pelé é o Rei Todo mundo já sabia, mas a interminável polêmica com Diego Maradona sempre deixou no ar quem de fato para a Fifa é o ?Rei do Futebol?. O presidente da entidade, Joseph Blatter, sempre alheio a esse embate, resolveu desabafar nesta quarta-feira, durante uma conferência realizada em Genebra, e afirmou que Pelé é o maior jogador da história do esporte. ?O brasileiro Edson Arantes do Nascimento Pelé é indiscutivelmente o rei do futebol mundial?, disse. Blatter justificou sua escolha ao dizer que Pelé ?se converteu no rei do futebol? na final do Mundial de 1958, quando o Brasil enfrentou a Suécia e venceu o jogo por 5 a 2, com dois gols do Rei, um deles feito depois de um inesquecível lençol no zagueiro sueco, resultando no gols mais bonito da Copa.