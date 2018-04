Blatter pretende definir sua candidatura à reeleição em junho

PARIS - Joseph Blatter está propenso a ficar mais um mandato na presidência da Fifa, mas planeja definir sua candidatura apenas em junho, durante o Congresso da entidade, marcado para acontecer nos dias 10 e 11, em São Paulo - será na véspera da abertura da Copa do Mundo no Brasil.

"Deixe me repetir o que venho dizendo: Não estou cansado suficiente para me aposentar. Tendo dito isso, tudo ainda está aberto", afirmou Blatter, em entrevista para a televisão francesa. "Eu certamente vou tomar uma posição antes do Congresso deste ano."

A próxima eleição presidencial da Fifa está marcada para o ano que vem. Prestes a completar 78 anos - faz aniversário no dia 10 de março -, Blatter está no comando da entidade desde 1998, quando substituiu o brasileiro João Havelange, que ficou 24 anos no cargo.

O principal nome para a sucessão de Blatter é o ex-jogador francês Michel Platini, atual presidente da Uefa. Mas ele ainda não definiu se irá se candidatar na próxima eleição da Fifa, prometendo tomar uma decisão sobre sua eventual candidatura apenas depois da Copa do Mundo.