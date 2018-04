Blatter promete intensificar reformas na Fifa se for reeleito

Na disputa por seu quinto mandato consecutivo à frente da Fifa, Joseph Blatter já escolheu a linha de sua campanha para tentar a reeleição. E ela passa pela promessa de uma grande reforma, para modernizar e aumentar a credibilidade da entidade, conforme ele mesmo explicou.

"Vou intensificar o processo de reforma. Devemos todos fazer tudo que for possível para melhorar a credibilidade da Fifa. Todos os setores da Fifa devem participar disto", declarou o suíço em entrevista ao jornal de seu país SonntagsZeitung, pedindo também o apoio das federações nacionais e continentais.

Blatter é o grande favorito para a eleição que acontecerá em maio, na qual concorrerá com o ex-jogador português Luis Figo, Ali bin al-Hussein, príncipe da Jordânia, e o holandês Michael van Praag. Recentemente ele ganhou o apoio de algumas figuras de peso no esporte, incluindo Pelé.

O suíço sabe da responsabilidade de comandar a principal entidade do futebol mundial e inclusive exaltou a importância da Fifa. "A Fifa, com todas as emoções positivas que o futebol desperta, é mais influente que todos os países e toda religião na Terra", disparou.