Blatter quer 12 times no Mundial de Clubes O presidente da Fifa, Joseph Blatter, acenou com a possibilidade de organizar o Mundial de Clubes com 12 equipes para 2005. ?Pessoalmente eu sou a favor de uma fórmula com 12 times. A Copa das Confederações poderia ser disputada no mês de junho e o Mundial em julho, um período em que os clubes se dedicam para fazer excursões e pré-temporadas?, disse nesta quarta-feira em entrevista ao jornal francês L?Equipe. Blatter voltou a dizer que o torneio será composto pelos principais clubes de cada continente, outro do país anfitrião e as demais vagas seriam preenchidas por outras confederações. O dirigente garantiu que o assunto será discutido nesta semana durante assembléia da Fifa, em Zurique, na Suíça. Na primeira edição, em 2000, o Mundial foi realizado no Brasil e teve como sede as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O vencedor do torneio foi o Corinthians. No ano seguinte, a Espanha iria sediar a competição, mas a quebra da ISL, dona dos direitos televisivos, acabou por cancelar a disputa.