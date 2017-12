Blatter quer apenas 16 times nos nacionais O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta terça-feira que vai insistir na proposta de reduzir a 16 o número de participantes dos campeonatos nacionais. O dirigente, que está reunido com os demais representantes do Comitê Organizador do Mundial de 2006 em Frankfurt para o sorteio dos jogos das eliminatórias das cinco confederações, quer que as entidades ratifiquem essa idéia no Congresso do Centenário. ?Sou a favor de uma redução a 16 equipes em cada campeonato nacional. Falarei com o Comitê Executivo e quero que seja aprovada essa idéia no Congresso do Centenário em Paris?, disse. ?Insisto que há muitos times. A oferta é muito grande e assim diminui os ingressos, além do que uma grande quantidade de jogos implica cansaço aos jogadores?.