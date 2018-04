Blatter quer combater domínio estrangeiro nos times europeus

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, está trabalhando com a União Européia para reduzir o número de jogadores estrangeiros que dominam os clubes nas ligas ao redor da Europa. Falando a jornalistas na capital da Malásia, onde participa de uma cerimônia de premiação regional, Blatter disse que chegou o momento para uma mudança na Europa. "A União Européia não cobre esta questão em sua Constituição atualmente, mas o esporte será mencionado pela primeira vez quando eles mudarem suas leis em dezembro", disse Blatter. "Existe um grande número de processos para se acabar com a presença massacrante de jogadores estrangeiros nas ligas de clube." Blatter acrescentou que a Fifa gostaria de implantar um limite de cinco jogadores estrangeiros em qualquer time titular, com as outras seis vagas sendo ocupadas por jogadores que possam ser convocados para a seleção do país onde joga o clube. Os principais clubes da Liga Inglesa, como Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool estão recheados de jogadores estrangeiros. Blatter disse que a UE daria ao esporte o poder de policiar seus próprios membros, e que isso significa que a Fifa poderia dizer quantos jogadores estrangeiros seriam permitidos em um único clube. "Estivemos na Itália recentemente assistindo ao jogo Inter de Milão contra Juventus. Enquanto a Inter tinha apenas três jogadores europeus e nenhum italiano, a Juve tinha seis jogadores italianos", afirmou. "Certamente as coisas estão acontecendo para trazer de volta os jogadores locais para os clubes de futebol." Em 1998, o ex-jogador e técnico da Alemanha Franz Beckenbauer disse que previa um futuro com o enorme crescimento dos clubes europeus em detrimento das seleções nacionais, o que diminuiria a importância até mesmo da Copa do Mundo. Entretanto, Blatter afirmou que a Copa do Mundo ainda é o maior torneio do planeta e que o interesse nas competições entre seleções continua muito grande. "Acho que Franz Beckenbauer mudaria de idéia agora, porque ele é membro do comitê da Fifa. Não vejo as seleções desaparecendo em favor dos clubes", disse ele.